Суд признал геноцидом преступления нацистов в Липецкой области

Сегодня суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Липецкой области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ходе заседаний были рассмотрены секретные архивные документы, выслушаны заключения экспертов и историков. Также выжившие свидетели творившегося дали ужасающие показания.

Например, один из них рассказал, что в 1942 году немцы собрали в одном из домов 59 мирных жителей, после чего подожгли его. Почти все погибли.

Фашисты замучили до смерти в Липецкой области более 3 тысяч человек. Еще более тысячи угнали на каторжные работы в Германию.

Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили, что уже в 20 регионах преступления нацистов на территории СССР признали геноцидом. Архивные документы уголовных дел изучены судами в ЛНР, Ставропольском и Краснодарском краях, Белгородской, Калининградской, Ленинградской, Московской и других областях страны.