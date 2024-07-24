Опубликованы кадры уничтожения командного пункта ВСУ в Красном Лимане

Минобороны России публикует кадры уничтожения украинского командного пункта, расположенного в населенном пункте Красный Лиман.

Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате был уничтожен вражеский командный пункт с оперативным составом, две командно-штабные машины, из которых осуществлялось управление беспилотниками, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и три единицы автотехники повышенной проходимости.

Ранее сообщалось, что расчет комплекса «Искандер» уничтожил 50 иностранных инструкторов в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.