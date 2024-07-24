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Опубликованы кадры уничтожения командного пункта ВСУ в Красном Лимане

Ракетный удар по украинскому командному пункту наносился расчетом ОТРК «Искандер-М».
2024-07-24 14:02:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры уничтожения украинского командного пункта, расположенного в населенном пункте Красный Лиман. 

Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате был уничтожен вражеский командный пункт с оперативным составом, две командно-штабные машины, из которых осуществлялось управление беспилотниками, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и три единицы автотехники повышенной проходимости.

Ранее сообщалось, что расчет комплекса «Искандер» уничтожил 50 иностранных инструкторов в Харьковской области

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#отрк #Искандер-М #спецоперация #пункт управления #красный лиман
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