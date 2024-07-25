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Замкомвзвода Даниил рассказал о преимуществах боевого модуля «Бережок»

Военнослужащий отдельно отметил функцию стабилизации, которая благотворно влияет на результаты стрельбы.
Олег Лавров 2024-07-25 15:22:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель командира учебного взвода Даниил рассказал корреспонденту «Звезды» Олегу Лаврову о том, чем БМП-2 с боевым модулем «Бережок» в лучшую сторону отличается от БМП-3. 

«Машиной стало легче управлять, у нее появилось побольше электроники, это дает лучший контроль», - отметил Даниил. 

Он добавил, что на точности стрельбы хорошо сказывается функция стабилизации, которую обеспечивает боевой модуль «Бережок».

Даниил отметил, что на данный момент он успел опробовать на полигоне гранатомет и пушку, а также 7,62-миллиметровый пулемет. Все это ему понравилось, и теперь хочется добраться до противотанковых ракет. 

Ранее работу боевого модуля «Бережок» на БМП-2 нашему телеканалу показал инструктор Дмитрий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #бмп-2 #бмп-3 #наш эксклюзив #Боевой модуль Бережок
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