Замкомвзвода Даниил рассказал о преимуществах боевого модуля «Бережок»

Заместитель командира учебного взвода Даниил рассказал корреспонденту «Звезды» Олегу Лаврову о том, чем БМП-2 с боевым модулем «Бережок» в лучшую сторону отличается от БМП-3.

«Машиной стало легче управлять, у нее появилось побольше электроники, это дает лучший контроль», - отметил Даниил.

Он добавил, что на точности стрельбы хорошо сказывается функция стабилизации, которую обеспечивает боевой модуль «Бережок».

Даниил отметил, что на данный момент он успел опробовать на полигоне гранатомет и пушку, а также 7,62-миллиметровый пулемет. Все это ему понравилось, и теперь хочется добраться до противотанковых ракет.

Ранее работу боевого модуля «Бережок» на БМП-2 нашему телеканалу показал инструктор Дмитрий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.