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Инструктор Дмитрий показал, как работает модуль «Бережок» на БМП-2

Модуль «Бережок» оснащен пушкой, пулеметом, гранатометом АГС -17 и противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Также в него встроен тепловизор.
Роман Закурдаев 2024-07-18 06:37:24
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие показали тренировку на БМП-2 на полигоне в Ленинградской области. На видео они сдают нормативы вождения.

Со скоростью 300 лошадиных сил боевая машина пехоты несется по песчаной трассе. На маршруте курганы, колейный мост, минно-взрывные заграждения, и все это надо пройти на время. Протяженность трассы - 5 километров.

Чтобы выполнить один из самых сложных элементов - противотанковый ров, приходится снизить скорость. В итоге механик-водитель отлично стравляется с препятствием.

Чтобы выполнить учебные стрельбы, экипаж пополняет снаряды к 30-миллиметровой автоматической пушке универсального боевого модуля «Бережок». «Бережок» - это безэкипажная башня, сменный модуль, который подходит боевым машинам пехоты любого поколения. Кроме пушки и пулемета он оснащен гранатометом АГС-17 и противотанковым ракетным комплексом «Корнет» - на броне сразу 4 установки. Еще одно преимущество модуля - встроенный тепловизор и автоматическая система управления огнем.

Дмитрий, инструктор по подготовке экипажей БМП-2 на базе боевого модуля, показал и объяснил, как работает «Бережок».

«Включается автонаводка двумя кнопками. Вот раз и два. Нажимаете, берете квадрат, чтобы цель в этот квадрат попадала, и сам механизм, робот, захватывает цель и за ней пушку ведет. Без разницы, как вы двигаетесь, башня будет автоматически наводиться на цель», - рассказал он.

В конце тренировки по полигону стелется дымовая завеса - экипаж выпускает дымовые гранаты системы «Туча». Этим тактическим элементом завершается каждая стрельба.

Ранее морпехи Северного флота отработали на полигонах навыки стрельбы из РПГ-7 и автоматов. Занятия проходили под руководство опытных инструкторов с учетом специфики проведения спецоперации.

Материал подготовили Роман Закурдаев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#полигон #БМП-2М «Бережок» #боевая машина пехоты #наш эксклюзив
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