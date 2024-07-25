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ВС РФ уничтожили до пяти Bradley на площадке с иностранной техникой

Также удалось уничтожить склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров врага.
2024-07-25 13:20:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении до пяти украинских боевых машин пехоты Bradley американского производства.

Эти боевые машины пехоты вошли в список целей, уничтоженных или пораженных оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. 

Уточняется, что уничтоженные боевые машины пехоты врага находились на площадке с иностранной военной техникой. 

Кроме этого, удалось уничтожить склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров врага. 

Еще российские войска нанесли огневое поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, а также скоплениям живой силы и техники врага в 104 районах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #уничтожение #СВО #Иностранная военная техника #Bradley
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