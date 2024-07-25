ВС РФ уничтожили до пяти Bradley на площадке с иностранной техникой

Минобороны России сообщает об уничтожении до пяти украинских боевых машин пехоты Bradley американского производства.

Эти боевые машины пехоты вошли в список целей, уничтоженных или пораженных оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Уточняется, что уничтоженные боевые машины пехоты врага находились на площадке с иностранной военной техникой.

Кроме этого, удалось уничтожить склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров врага.

Еще российские войска нанесли огневое поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, а также скоплениям живой силы и техники врага в 104 районах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.