В 20 регионах РФ преступления нацистов на территории СССР признали геноцидом

Суды в 20 регионах России по искам прокуроров признали факты преступлений нацистов против советского народа как геноцид. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре РФ.

«В настоящее время решения приняты судами 20 субъектов РФ. С учетом особой важности вопросов работа продолжается», - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что архивные документы уголовных дел изучены судами в ЛНР, Ставропольском и Краснодарском краях, Белгородской, Калининградской, Ленинградской, Московской и других областях страны.

Уточняется, что аналогичные иски готовятся в ДНР, Карелии, Запорожской, Липецкой, Тульской и Херсонской областях.

Напомним, что ряд российских ведомств проводит данную работу в рамках проекта «Без срока давности», целью которого является сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР.

Ранее сообщалось, что в СК собраны доказательства того, что нацисты в годы войны планировали полностью истребить советский народ.