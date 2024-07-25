Расчет «Акации» рассказал об охоте на боевиков под прицелом дронов ВСУ

Самоходная артиллерийская гаубица «Акация» затаилась в лесу. Работает с закрытой огневой позиции. Этот боевой цветок артиллеристов группировки войск «Север» распускается, как только разведка сообщает координаты цели.

152-миллиметровая гаубица может стрелять активно-реактивными снарядами на дальность до 20 километров. Простая и надежная в эксплуатации и проходимость высокая.

«У нас максимально допустимый разлет - 100-150 метров, но стараемся бить гораздо точнее. Боезапас привозят периодически. Не успевает заканчиваться, как привозят заново - гильзы, снаряды. Всего хватает», - рассказал номер дежурного расчета с позывным Маршал.

Такая тактика выжидания, работы в укрытии для самоходки выбрана не случайно. Практически все время за ними охотятся боевые «птички» - дроны врага.

«Самая такая опасность состоит в коптерах. Они шороху наводят. Там надо, чтобы снаружи были люди, которые слышат. Потому что если слышим коптер, то в этом случае в машине делать нечего уже», - объяснил старший наводчик с позывным Массаж.

В таких случаях бойцы придерживаются принципа скрытности и внезапности. И главное - грамотная маскировка. Накрывает «Акация» технику и живую силу противника. В этот раз поразили склад боеприпасов, что очень хорошо видно на кадрах нашей разведки.

«Сейчас это временная огневая позиция. Мы их очень часто меняем, чтобы не было контрбатарейной борьбы. Если даже засекают, быстро собираемся, экипаж гонит машину. Либо по определенному количеству снарядов отрабатываем по цели и уходим», - отметил командир взвода с позывным Волк.

После выстрелов расчет уходит в укрытие, чтобы не привлекать внимания к артиллерийской установке. Но боевое дежурство бойцы продолжат вести и дальше.