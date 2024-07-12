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Расчеты САУ «Акация» разбили колонну с боеприпасами ВСУ

Кроме того, артиллеристы сорвали ротацию подразделений противника.
2024-07-12 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты САУ «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, артиллеристы уничтожили пять единиц военной техники, которая подвозила боеприпасы на позиции боевиков.

Подход подразделений ВСУ к позициям для ротации обнаружила наша разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того, была замечена приближающаяся колонна техники с боеприпасами.

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Запад» получили координаты и с закрытых огневых позиций нанесли по ним удар. Стрельбу корректировал оператор БПЛА.

«Bradley движущуюся тоже поражали. Там был расчет, на этой технике, поразили ее примерно третьим выстрелом. Это было недавно. Нас это очень бодрит, что мы свою работу делаем не зря», - рассказал командир орудия с позывным «Иваныч».

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии в зоне спецоперации ежедневно уничтожают позиции, фортификационные сооружения и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#разведка #Минобороны России #бпла #ВСУ #артиллеристы #ротация #подвоз боеприпасов #группировка войск запад #САУ "Акация"
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