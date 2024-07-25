Опубликованы кадры уничтожения наемников в Харькове ударом «Искандера»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации иностранных наемников в промышленной зоне Харькова.

Как уточняется, боевики располагались в здании строительной компании «Скорпион».

По пункту временной дислокации был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер-М».

В результате этой атаки уничтожено до 100 боевиков. В их числе было 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 человек личного состава 151-й механизированной бригады ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.