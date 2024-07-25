МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры уничтожения наемников в Харькове ударом «Искандера»

Уничтожено до 100 боевиков, в том числе 40 зарубежных инструкторов.
2024-07-25 09:03:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации иностранных наемников в промышленной зоне Харькова.

Как уточняется, боевики располагались в здании строительной компании «Скорпион».

По пункту временной дислокации был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер-М».

В результате этой атаки уничтожено до 100 боевиков. В их числе было 40  зарубежных инструкторов, а также около 60 человек личного состава 151-й механизированной бригады ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Искандер-М #Харьков #ВСУ #ракетный удар #Иностранные наемники #иностранные инструкторы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 