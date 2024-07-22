Пожарные вынесли жительницу Шебекино из горящего дома после атаки ВСУ

Два человека пострадали из-за повторной атаки боевиков киевского режима в Шебекино Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте.

«Город Шебекино повторно подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, в котором находилась 87-летняя женщина», - написал Гладков.

Вовремя подоспевшие пожарные спасли пострадавшую. С места ее увезли врачи скорой помощи. Еще один житель Шебекино получил осколочное ранение ноги. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

К этому часу также известно об атаке украинского беспилотника в селе Устинка Белгородского района. Там дрон поразил легковой автомобиль. Сидящий за его рулем местный житель получил травмы.