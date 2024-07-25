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Силы ПВО всего уничтожили 18 беспилотников ВСУ в Курской области

Попытка террористической атаки ВСУ на регион была пресечена в период с 21:30 до 23:00 среды 24 июля, сообщили в Минобороны РФ.
2024-07-25 00:02:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В небе над Курской областью силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников за полтора часа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«24 июля т.г. в период с 21.30 до 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Часом ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о 12 сбитых вражеских дронов в курском небе, он поблагодарил российских военных за защиту.

Утром 24 июля атаке беспилотников подверглось промышленное предприятие города Суджа, были сброшены взрывные устройства. В результате никто не пострадал, уточнил врио губернатора. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #пво #бпла #Курская область #ВСУ #силы пво
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