Силы ПВО всего уничтожили 18 беспилотников ВСУ в Курской области

В небе над Курской областью силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников за полтора часа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«24 июля т.г. в период с 21.30 до 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Часом ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о 12 сбитых вражеских дронов в курском небе, он поблагодарил российских военных за защиту.

Утром 24 июля атаке беспилотников подверглось промышленное предприятие города Суджа, были сброшены взрывные устройства. В результате никто не пострадал, уточнил врио губернатора.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.