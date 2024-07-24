Еще 12 украинских БПЛА сбиты над Курской областью

Еще 12 украинских ударных беспилотников сбиты в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Сбито еще 12 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам» - написал он.

Напомним, сегодня украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию промышленного предприятия в городе Суджа в Курской области.

Дроны сбросили несколько взрывных устройств, в результате чего повреждения получили технологические помещения предприятия, а также оборудование.