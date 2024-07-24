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Еще 12 украинских БПЛА сбиты над Курской областью

В результате атаки украинских националистов никто из местных жителей не пострадал.
Ян Брацкий 2024-07-24 23:01:56
© Фото: РИА Новости

Еще 12 украинских ударных беспилотников сбиты в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Сбито еще 12 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам» - написал он.

Напомним, сегодня украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию промышленного предприятия в городе Суджа в Курской области.

Дроны сбросили несколько взрывных устройств, в результате чего повреждения получили технологические помещения предприятия, а также оборудование.

#пво #бпла #Украина #Курская область #дроны
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