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Число жертв крушения судна с россиянами в Атлантике выросло до восьми

Спасены 14 человек. Судьба еще пяти пока неизвестна.
Владимир Рубанов 2024-07-24 07:54:09
© Фото: Felix Marquez dpa, Global Look Press

Восемь моряков погибли и пятеро пропали без вести после того, как их рыбацкое судно перевернулось возле Мальвинских (Фолклендских) островов в Южной Атлантике, сообщило издание Contra Republica со ссылкой на испанские власти, откуда прибыла часть экипажа.

Есть 14 выживших, восемь погибших, пять пропавших без вести, сообщило представительство правительства Испании в регионе Галисия со ссылкой на морскую администрацию Мальвинских островов.

В понедельник затонул рыболовецкий катер Argos Georgia, шедший под флагом острова Святой Елены, с 27 членами экипажа на борту. Ранее сообщалось, что среди них были россияне.

По данным префектуры Галисии, все выжившие здоровы, зарегистрированы лишь легкие травмы и легкие заболевания.

Спаслись 13 человек на одной лодке и один на другой. Мемориальный госпиталь короля Эдуарда VII в столице Фолклендов Стэнли готов принять выживших для обследования.

В экипаже рыболовного судна 10 человек были испанцами, пояснил министр иностранных дел этой страны Хосе Мануэль Альбарес. Среди них были двое ученых, добавил он.

По данным властей Фолклендских островов, кораблекрушение произошло в понедельник днем ​​примерно в 200 морских милях (370 километров) к востоку от Стэнли. По предварительным данным, на месте катастрофы были чрезвычайно сложные погодные условия. Из-за этого, в частности, не удалось спасти экипаж вертолетом, несмотря на две попытки.

По данным сайта для отслеживания морского трафика Vesselfinder, судно было построено в 2018 году. В спасательной операции были задействованы вертолет, еще один самолет и несколько судов, сообщает ABC News. Правительство Фолклендских островов заявило, что экипаж вертолета обнаружил выживших, но был вынужден приостановить спасательные операции из-за сильных волн, плохой видимости и ветреной погоды. Работа возобновилась, когда шторм утих во вторник.

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