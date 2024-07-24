Пожарные потушили многоквартирный дом на юго-западе Москвы

Пожарные полностью потушили огонь в доме на юго-западе Москвы, сообщили в МЧС России. Ночью в квартире многоэтажного дома на улице Молодежной вспыхнул пожар. Пламя распространилось на балкон этажом выше и на чердак.

С рассветом к тушению привлекли вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Он сбросил 20 тонн воды. Около 5 часов утра пожарные сообщили о локализации возгорания на площади 2 000 квадратных метров.

Сообщений о пострадавших нет. Самостоятельно из дома эвакуировались 300 жильцов.