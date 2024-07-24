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В Москве вспыхнул пожар в многоэтажке на двух тысячах «квадратов»

По сообщению МЧС, 30 человек эвакуировались самостоятельно, четверых спасли сотрудники ведомства.
Елизавета Кондрикова 2024-07-24 04:36:36
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

На юго-западе Москвы в квартире многоэтажного дома вспыхнул пожар, пламя распространилось на балкон этажом выше и чердак. Всего площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли 4 человека из квартиры на 8-ом этаже», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что возгорание зафиксировали на улице Молодежная, к тушению привлекли более 150 специалистов и 46 единиц техники. По данным ТАСС, рассматривается вопрос привлечения авиации из-за угрозы дальнейшего распространения огня.

#Москва #пожар #квартира #МЧС России #многоэтажный дом
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