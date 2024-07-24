Япония выразила протест РФ из-за санкций против японских граждан

Правительство Японии выразило протест в связи с санкциями российской стороны в отношении японских граждан, 13 из которых был бессрочно запрещен въезд на территорию РФ. Об этом сообщил генсек японского Кабинета министров Есимаса Хаяси.

«Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми», - сказал Хаяси журналистам.

Он добавил, что правительство примет меры по защите компаний и деловой деятельности в России. По данным телеканала NHK, под ограничения попали представители организаций, которые занимаются помощью восстановлению Украины.

Россия ввела санкции в отношении японских граждан накануне 23 июля в качестве ответной меры на политику правительства Японии и санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации. В список в основном попали руководители местных компаний - председатель Toyota Motor Тоеда Акио, президент Nikken Амэмия Макото и другие.

Напомним, в начале июля в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о беспрецедентной деградации отношений с Японией, а возобновление диалога между двумя странами возможно только через пересмотр враждебного курса Токио в отношении Москвы.