МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Япония выразила протест РФ из-за санкций против японских граждан

Во вторник МИД РФ опубликовал список из 13 граждан Японии, для которых был бессрочно запрещен въезд в Россию.
Елизавета Кондрикова 2024-07-24 05:56:50
© Фото: Stanislav Kogiku, AFLO Globallookpress

Правительство Японии выразило протест в связи с санкциями российской стороны в отношении японских граждан, 13 из которых был бессрочно запрещен въезд на территорию РФ. Об этом сообщил генсек японского Кабинета министров Есимаса Хаяси.

«Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми», - сказал Хаяси журналистам.

Он добавил, что правительство примет меры по защите компаний и деловой деятельности в России. По данным телеканала NHK, под ограничения попали представители организаций, которые занимаются помощью восстановлению Украины.

Россия ввела санкции в отношении японских граждан накануне 23 июля в качестве ответной меры на политику правительства Японии и санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации. В список в основном попали руководители местных компаний - председатель Toyota Motor Тоеда Акио, президент Nikken Амэмия Макото и другие.  

Напомним, в начале июля в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о беспрецедентной деградации отношений с Японией, а возобновление диалога между двумя странами возможно только через пересмотр враждебного курса Токио в отношении Москвы.  

#Россия #Япония #санкции #МИД РФ #Есимаса Хаяси #кабмин японии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 