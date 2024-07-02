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Экс-премьер Греции обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине

По словам экс-премьер-министра страны, Европа занята эскалацией конфликта, вместо его урегулирования.
Глеб Владовский 2024-07-02 04:37:55
© Фото: Volha Shukaila Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис обвинил страны Европы в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал 360.

По его словам, в ЕС, вместо того, чтобы заниматься поисками способов урегулирования конфликта, лишь усугубляют украинский кризис. Это может привести к затягиванию конфликта и ухудшению условий для Украины.

«Главной жертвой станет сама Украина и ее народ, а также Европа, которая спустя 80 лет видит приближение угрозы всеобщей войны на своей территории», - отметил он.

Политик также допустил вероятность того, что из-за такой политики Европы, следующей горячей точкой могут стать Балканы, в частности, Косово.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника для решения вопросов по координации передачи помощи Киеву.

#в стране и мире #Европа #Греция #конфликт на Украине
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