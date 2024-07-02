Бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис обвинил страны Европы в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал 360.

По его словам, в ЕС, вместо того, чтобы заниматься поисками способов урегулирования конфликта, лишь усугубляют украинский кризис. Это может привести к затягиванию конфликта и ухудшению условий для Украины.

«Главной жертвой станет сама Украина и ее народ, а также Европа, которая спустя 80 лет видит приближение угрозы всеобщей войны на своей территории», - отметил он.

Политик также допустил вероятность того, что из-за такой политики Европы, следующей горячей точкой могут стать Балканы, в частности, Косово.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника для решения вопросов по координации передачи помощи Киеву.