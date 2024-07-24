Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода*, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить доказательства до своего задержания, говорится в официальных судебных документах.

«(Юсуфзода* - прим.ред.) по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», - приводит РИА Новости текст постановления.

Юсуфзода* за несколько дней до террористического акта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов. В апреле его заключили под стражу, арест продлили до 22 августа.

Трагедия в «Крокусе», унесшая жизнь 145 человек, произошла в подмосковном Красногорске 22 марта. Террористы открыли огонь по людям, ожидающим концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. Всего по этому делу арестованы 12 человек.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.