Шольц заверил, что не отправит немецких солдат на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается отправлять военных ФРГ на Украину.

«Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать», - отметил он в ходе встречи с гражданами в Саарбрюккене.

По его словам, Германия не будет делать того, что могло бы привести к войне между Россией и НАТО. Это и обуславливает ясность его заявлений, отметил канцлер, передает ТАСС.

Также Шольц выступил против проникновения немецкого оружия на территорию РФ, «потому что это несет в себе именно эти опасности».

Подобные заявления канцлер ФРГ делал и ранее. В частности он говорил, что Германия не собирается поставлять танки на Украину, поскольку это может привести к эскалации конфликта между Россией и НАТО. По его словам, Германия оказывает помощь киевскому режиму вместе с другими государствами, однако ничего не делает в одиночку.