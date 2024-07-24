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Шольц заверил, что не отправит немецких солдат на Украину

Канцлер ФРГ объяснил свои заявления опасениями эскалации конфликта между РФ и НАТО.
Ирина Егорова 2024-07-24 22:53:39
© Фото: Michael Kappelerdpa, Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается отправлять военных ФРГ на Украину.

«Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать», - отметил он в ходе встречи с гражданами в Саарбрюккене.

По его словам, Германия не будет делать того, что могло бы привести к войне между Россией и НАТО. Это и обуславливает ясность его заявлений, отметил канцлер, передает ТАСС. 

Также Шольц выступил против проникновения немецкого оружия на территорию РФ, «потому что это несет в себе именно эти опасности».

Подобные заявления канцлер ФРГ делал и ранее. В частности он говорил, что Германия не собирается поставлять танки на Украину, поскольку это может привести к эскалации конфликта между Россией и НАТО. По его словам, Германия оказывает помощь киевскому режиму вместе с другими государствами, однако ничего не делает в одиночку. 

#Россия #Отправка #Украина #НАТО #ВСУ #военные #Олаф Шольц #военная помощь
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