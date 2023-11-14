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Наперегонки со смертью: чему учат военных медиков в Академии имени Кирова

Роман Закурдаев
01:29 14.11.2023
Будущих специалистов обучают всем премудростям тактической медицины в обстановке, максимально приближенной к боевой и с учетом опыта СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Как спасти жизнь раненому на поле боя, а затем под обстрелом, максимально быстро доставить его в полевой госпиталь. Это одна из главных задач, с которой сталкивается врач на передовой. В военно-медицинской академии имени Кирова прошли учения по тактической медицине. Обстановка, приближенная к боевой - хоть это и условная имитация. Эвакуационная группа «под огнем» выносит тяжело раненого бойца. Давящая повязка на прострелянные бедро и колено. Тут надо действовать быстро, и четко.

«Уверенность в самом себе, нужно работать, страха нет, верь в себя и в своего товарища», - сказал курсант ВМА им. С.М. Кирова Захар Баранецкий.

В какой-то момент на тактический полигон обрушился снег с дождем. Погода, словно решила добавить натуральности происходящему. В полутемном блиндаже эвакуированному бойцу делают дополнительную перевязку и готовят к транспортировке. За каждым шагом следит преподаватель академии.

«Здесь люди, которые не зря выбрали эту профессию, назад уже пути нет, нужно двигаться только вперед», - объяснил курсант ВМА им. С.М. Кирова Даниил.

Раненых эвакуируют в безопасное место, где их дожидается санитарный бронеавтомобиль «Линза». Он и вывезет бойцов в госпиталь. В этой военной «неотложке» помощь бойцам оказывает Злата Сенченко. Она только в этом году поступила в Академию, а за плечами уже участие в специальной военной операции. На фронт она попала в 19 лет, когда после окончания медицинского колледжа заключила контракт и пошла служить в медотряд спецназначения морской пехоты.

«Принимали пациентов и попали под обстрел. Разбомбили два отделения, спасали раненых, спасали сами. Потерь не было, все пациенты были эвакуированы», - вспомнила первокурсница ВМА им. С.М.Кирова Злата Сенченко.

На полигоне плечом к плечу учащиеся разных курсов военно-медицинской академии имени Кирова. Их объединяет, прежде всего, интерес к тактической медицине. Такие занятия для курсантов проводят регулярно. Теперь и с учетом опыта спецоперации.

«Передается опыт. Это некая преемственность. Они все видят и сразу понятно, какие ошибки и недочеты при оказании помощи на поле боя. Это и обратная связь», - поделился полковник медицинской службы, заместитель начальника академии по учебной работе Руслан Макиев.

Еще один рывок, как очередной шаг к спасению. Быстро добраться до тяжелой техники. Эвакуация транспортом. В такие моменты важна каждая минута, поэтому гусеничный тягач набирает максимальную скорость, чтобы вывезти бойца. Вся эта гонка со временем, чтобы уложиться в тот самый, как его называют медики «золотой час» - критический период, когда раненный, пусть и условно, балансирует на грани жизни и смерти. Курсанты, конечно, успели.

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