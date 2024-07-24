МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков назвал «актом терроризма» покушение на Иванишвили

По данным грузинских правоохранителей, целью несостоявшегося теракта были также другие высокопоставленные лица и в конечном счете - государственный переворот.
Ирина Егорова 2024-07-24 21:06:52
© Фото: Yi GaochaoXinhua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кремль осуждает любые покушения, тем более на действующих политиков, учитывая внесение таких незаконных силовых методов в политическую борьбу. Такими словами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о предотвращенной попытке убийства основателя правящей грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

«Я не знаю деталей, но мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо.  Любое покушение - это акт терроризма», - подчеркнул он.

Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что к подготовке убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили причастны бывшие высокопоставленные чиновники страны, проживающие на Украине. По данным правоохранителей, целью несостоявшегося теракта были также другие высокопоставленные лица и в конечном счете — государственный переворот. А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связал подготовку этого преступления со стрельбой в Трампа и Фицо.

#подготовка #Теракт #Грузия #покушение #Песков #Бидзина Иванишвили
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 