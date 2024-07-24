Песков назвал «актом терроризма» покушение на Иванишвили

Кремль осуждает любые покушения, тем более на действующих политиков, учитывая внесение таких незаконных силовых методов в политическую борьбу. Такими словами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о предотвращенной попытке убийства основателя правящей грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

«Я не знаю деталей, но мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо. Любое покушение - это акт терроризма», - подчеркнул он.

Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что к подготовке убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили причастны бывшие высокопоставленные чиновники страны, проживающие на Украине. По данным правоохранителей, целью несостоявшегося теракта были также другие высокопоставленные лица и в конечном счете — государственный переворот. А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связал подготовку этого преступления со стрельбой в Трампа и Фицо.