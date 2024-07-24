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Кобахидзе: покушения на Иванишвили, Трампа и Фицо готовили одни силы

В Службе безопасности Грузии нашли в этом преступлении следы, ведущие на Украину.
Владимир Рубанов 2024-07-24 12:24:49
© Фото: Александр Имедашвили, РИА Новости

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что расследует причастность бывших высокопоставленных чиновников страны, проживающих на Украине, к подготовке убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в заявлении службы.

Следователи подозревают, что эти люди финансировали ряд преступлений в Грузии, в том числе подготовку теракта, в котором должен был погибнуть этот политик. Целью убийства была организация беспорядков, ослабление власти и ее свержение деструктивными силами, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что грузинские силовики допрашивают в качестве подозреваемых соотечественников, которые участвовали в боевых действиях на Украине. В частности, командир «Грузинского легиона»* (внесен в перечень террористов и экстремистов) ВСУ Мамука Мамулашвили заявлял, что 300 человек из его отряда объявили в розыск. Большинство из них сейчас на Украине.

Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка покушения на Иванишвили является почерком тех же политических сил, которые пытались сделать это в Словакии и США, покушаясь на премьера Роберта Фицо и кандидата в президенты Дональда Трампа.

* «Грузинский легион» внесен в РФ в список экстремистов и террористов, запрещен на территории Российской Федерации.

#Украина #терроризм #Грузия #покушение #Бидзина Иванишвили #Ираклий Кобахидзе
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