Минобороны: Су-27 развернул над Черным морем три самолета ВКС Франции

Три французский военных самолета приблизились к границам Российской Федерации над Черным морем. Один из них самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С».

На перехват был поднят экипаж истребителя Су-27, при приближении которого иностранные самолеты развернулись в сторону от границы и покинули воздушное пространство над Черным морем.

Нарушения российских рубежей допущено не было, сообщили в оборонном ведомстве. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.