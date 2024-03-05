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Минобороны: Су-27 развернул над Черным морем три самолета ВКС Франции

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от Госграницы Российской Федерации.
2024-03-05 19:09:01
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости

Три французский военных самолета приблизились к границам Российской Федерации над Черным морем. Один из них самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С».

На перехват был поднят экипаж истребителя Су-27, при приближении которого иностранные самолеты развернулись в сторону от границы и покинули воздушное пространство над Черным морем.

Нарушения российских рубежей допущено не было, сообщили в оборонном ведомстве. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Франция #вкс #Су-27 #пво #Черное море #государственная граница
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