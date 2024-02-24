Мурашко: продолжительность жизни россиян составила 73,46 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, что является историческим максимумом для нашей страны. Об этом сказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах выставки «Россия» на ВДНХ.

Министр отметил и тот факт, что младенческая смертность по итогам прошлого года находится на самом низком уровне за всю историю страны.

В начале года Росстат опубликовал данные об ожидаемой продолжительности жизни в 2045 году. Оптимистичный вариант предусматривает 84,5 года, отметили в ведомстве. При самых неблагоприятных расчетах этот показатель составит 77,1 года, а в среднем - 79,8 года, уточнили в Росстате. В настоящее время наибольшими темпами продолжительность жизни растет в Москве, Саратовской области, Татарстане и Бурятии. Наименьший прирост демонстрирует Ингушетия.