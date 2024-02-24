МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мурашко: продолжительность жизни россиян составила 73,46 года

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в прошлом году в Москве, Дагестане и Ингушетии продолжительность жизни превысила 78 лет.
Ян Брацкий 2024-02-24 14:18:01
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, что является историческим максимумом для нашей страны. Об этом сказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах выставки «Россия» на ВДНХ.

Министр отметил и тот факт, что младенческая смертность по итогам прошлого года находится на самом низком уровне за всю историю страны.

В начале года Росстат опубликовал данные об ожидаемой продолжительности жизни в 2045 году. Оптимистичный вариант предусматривает 84,5 года, отметили в ведомстве. При самых неблагоприятных расчетах этот показатель составит 77,1 года, а в среднем - 79,8 года, уточнили в Росстате. В настоящее время наибольшими темпами продолжительность жизни растет в Москве, Саратовской области, Татарстане и Бурятии. Наименьший прирост демонстрирует Ингушетия.

#продолжительность жизни #вднх #мурашко #минздрав рф #выставка Россия
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 