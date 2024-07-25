Политолог Асафов назвал Трампа политическим супертяжеловесом

Бывший американский лидер Дональд Трамп обладает большим политический весом, нежели вице-президент США Камала Харрис, которая стала его оппонентом в гонке за пост главы государства. Последняя особо ничем не отличилась на своем посту. Об этом в беседе со «‎Звездой»‎ заявил политолог Александр Асафов.

«‎Если оценивать кандидатов, то очевидно, что Трамп обладает значительно большим политическим опытом. Он такое "политическое животное" и супертяжеловес. И здесь, конечно, по всем позициям сравнение не в пользу Харрис, кроме того, что она представляет собой этническое меньшинство, а также женщина. За три с половиной года она ничем особо не отметилась»‎, - говорит эксперт.

Он отметил, что Камала Харрис, вероятно, в ходе предвыборной гонки сделает основной акцент на возраст Дональда Трампа.

«Трамп сейчас является самым возрастным кандидатом. И это такая точка, в которую можно бить и сделать ее болевой»‎, - сказал Александр Асафов.

Политолог подчеркнул, что отношения между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, мягко говоря, прохладные. Они неоднократно обрушивались с критикой друг на друга.

«‎Поэтому я не думаю, что мы увидим какую-то тихую и спокойную кампанию. Это будет кампания, наполненная обвинениями, переходящими иной раз в острые слова, которые можно трактовать иногда как оскорбления»‎, - добавил он.

Напомним, в минувшее воскресенье Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки и поддержке кандидатуры Камалы Харрис. После этого Дональд Трамп заявил, что победить нового оппонента ему будет еще легче, чем предыдущего.