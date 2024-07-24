МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бортников заявил, что подорвавший машину в Москве сбежал в Турцию

Директор ФСБ отметил, что Россия работает с Анкарой для задержания подозреваемого.
Сергей Лебедев 2024-07-24 17:05:58
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы успел убежать в Турцию. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, в данный момент правоохранители ведут переговоры с Анкарой по поводу задержания и экстрадиции предполагаемого злоумышленника.

«Работаем с Турцией, но посмотрим»‎, - сказал руководитель ФСБ в беседе с Life.ru.

Ранее следователям удалось установить личность подозреваемого в организации подрыва. Обнаружен и автомобиль, на котором он прибыл на место преступления.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром на улице Синявинской. Пострадали водитель и пассажирка подорванного внедорожника. Возбуждено уголовное дело.

#Москва #в стране и мире #взрыв #Автомобиль #ФСБ #Турция #Александр Бортников #машина #Уголовное дело #экстрадиция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 