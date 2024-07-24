Бортников заявил, что подорвавший машину в Москве сбежал в Турцию

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы успел убежать в Турцию. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, в данный момент правоохранители ведут переговоры с Анкарой по поводу задержания и экстрадиции предполагаемого злоумышленника.

«Работаем с Турцией, но посмотрим»‎, - сказал руководитель ФСБ в беседе с Life.ru.

Ранее следователям удалось установить личность подозреваемого в организации подрыва. Обнаружен и автомобиль, на котором он прибыл на место преступления.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром на улице Синявинской. Пострадали водитель и пассажирка подорванного внедорожника. Возбуждено уголовное дело.