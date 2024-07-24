Хуснуллин заявил, что связывается с Белоусовым каждую неделю

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что каждую неделю связывается с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Белоусов и Хуснуллин в ходе этих переговоров обсуждают работу военных строителей на новых территориях.

«Еженедельно собираемся, рассматриваем, что мы должны сделать в этой зоне, что нужно делать в рамках подготовки к зиме, что нужно сделать с ремонтом дорог, с ремонтом электрических сетей или иные вопросы», - рассказал Хуснуллин.

Кроме этого, Хуснуллин отметил, что он обсуждает с Белоусовым работу в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения и создание объектов инфраструктуры на новых территориях.

Ранее «Звезда» показала корпуса Нахимовского училища, возведенного в Мариуполе военными строителями.