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Хуснуллин заявил, что связывается с Белоусовым каждую неделю

Заместитель председателя Правительства и министр обороны России обсуждают работу военных строителей.
Тимур Шерзад 2024-07-24 17:33:40
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что каждую неделю связывается с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Белоусов и Хуснуллин в ходе этих переговоров обсуждают работу военных строителей на новых территориях. 

«Еженедельно собираемся, рассматриваем, что мы должны сделать в этой зоне, что нужно делать в рамках подготовки к зиме, что нужно сделать с ремонтом дорог, с ремонтом электрических сетей или иные вопросы», - рассказал Хуснуллин.

Кроме этого, Хуснуллин отметил, что он обсуждает с Белоусовым работу в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения и создание объектов инфраструктуры на новых территориях. 

Ранее «Звезда» показала корпуса Нахимовского училища, возведенного в Мариуполе военными строителями. 

#армия #военные строители #марат хуснуллин #Андрей Белоусов #новые территории
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