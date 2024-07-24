Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

Российский лидер в формате видеоконференции открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах страны - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также он поручил включить их в реализацию нацпроектов, дав упрощенный доступ к инструментам поддержки.

«Вся страна, миллионы людей, волонтеры поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал. Наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью России», — заявил президент на совещании по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов России.

В ходе мероприятия глава РФ принял участие в церемонии открытия участка двухполосной дороги Новотроицкое-Чаплинка протяженностью 71 км в Херсонской области, она свяжет 17 населенных пунктов и станет альтернативным маршрутом в Крым.

Также после капремонтов Путин поучаствовал в открытии больницы в Мариуполе, роддома в ЛНР. В Бердянске Запорожской области открылось образовательное учреждение. Еще в ДНР заработал филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России.

Путин на совещании отметил, что важно строго выдерживать поставленные сроки и не сбавлять темпы развития, также необходимо максимально задействовать собственные ресурсы каждого региона, внедрять хозоборот на понятных и прозрачных основаниях.