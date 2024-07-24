Пушилин назвал «космосом» открывшееся в Мариуполе Нахимовское училище

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в разговоре со «Звездой» высоко оценил открывшийся в Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища.

«Нахимовское училище, которое открывается в Мариуполе. Я вам честно скажу - это космос. По уровню, по обеспеченности, по технической базе, по условиям проживания, обучения, по возможности заниматься спортом, я вам скажу, что это очень достойный уровень для настоящих патриотов», - сказал он.

Также Пушилин хорошо отозвался об открывшейся после капремонта больнице интенсивного лечения.

«Это очень широкие возможности получения высокотехнологичной медицинской помощи на самом высоком уровне», - отметил глава ДНР.

Мариупольский филиал Нахимовского училища рассчитан на 560 мест. Он включает учебно-административный корпус со зрительным залом, спортивный комплекс с бассейном и залом, спорткомплекс с крытой ареной, футбольное поле, спальные корпуса.

Больница интенсивного лечения получила современное медицинское оборудование, создан первый региональный сосудистый центр, имеется лаборатория.