В мире происходит серия покушений на политических лидеров, которые противостоят либеральному глобализму - таких как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, экс-президент США Дональд Трамп или экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, заявил «Звезде» политолог, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

Во всех этих событиях есть ключевые слова «Россия» и «традиционные ценности», отметил он. В мире есть заметные лидеры, которые выступают за восстановление отношений с Москвой и против разрушения институтов традиционного брака и религии, подчеркнул эксперт. Эти политики выступают как антиглобалисты, и покушения на их жизнь - детали одного сценария, считает Хидирбегишвили.

«Эти люди мешают глобалистам в осуществлении их плана, категорически отказываются воевать с Россией и, более того, хотят урегулировать с ней отношения. Они выступают против антироссийских санкций», - заявил эксперт.

Грузинские силовики времен президента Михаила Саакашвили мечтают о реванше, и им нечего терять, сказал Арно Хидирбегишвили. А нынешние власти Грузии неудобны Западу, потому что у Тбилиси ясные приоритеты, отметил он.

«Только не война с Россией, потому что это самоубийство. Только не экономические санкции против России на национальном уровне, потому что это тоже уничтожение в течение месяца-двух. Наш главный торговый партнер - Россия. И главный источник, поставщик финансовых резервов - как туризм, денежные переводы, экспорт, импорт. И третье - принят закон о прозрачности иностранного влияния (об иноагентах. - Прим. ред.)», - сказал политолог.

После того как Грузия приняла этот закон, на Западе поняли, что не могут влиять на власти в Тбилиси. И теперь глобалистам в этой стране терять нечего. С этим и связана подготовка покушения на Бидзину Иванишвили, заключил политолог.

Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что к подготовке убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили причастны бывшие высокопоставленные чиновники страны, проживающие на Украине.

А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связал подготовку этого преступления со стрельбой в Трампа и Фицо.