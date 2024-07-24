МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт раскрыл мотивы подготовки покушения на экс-премьера Грузии

Политолог отметил, что в мире произошла серия покушений на лидеров, которые стремятся восстановить отношения с Россией.
Владимир Рубанов 2024-07-24 14:15:33
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В мире происходит серия покушений на политических лидеров, которые противостоят либеральному глобализму - таких как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, экс-президент США Дональд Трамп или экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, заявил «Звезде» политолог, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

Во всех этих событиях есть ключевые слова «Россия» и «традиционные ценности», отметил он. В мире есть заметные лидеры, которые выступают за восстановление отношений с Москвой и против разрушения институтов традиционного брака и религии, подчеркнул эксперт. Эти политики выступают как антиглобалисты, и покушения на их жизнь - детали одного сценария, считает Хидирбегишвили.

«Эти люди мешают глобалистам в осуществлении их плана, категорически отказываются воевать с Россией и, более того, хотят урегулировать с ней отношения. Они выступают против антироссийских санкций», - заявил эксперт.

Грузинские силовики времен президента Михаила Саакашвили мечтают о реванше, и им нечего терять, сказал Арно Хидирбегишвили. А нынешние власти Грузии неудобны Западу, потому что у Тбилиси ясные приоритеты, отметил он.

«Только не война с Россией, потому что это самоубийство. Только не экономические санкции против России на национальном уровне, потому что это тоже уничтожение в течение месяца-двух. Наш главный торговый партнер - Россия. И главный источник, поставщик финансовых резервов - как туризм, денежные переводы, экспорт, импорт. И третье - принят закон о прозрачности иностранного влияния (об иноагентах. - Прим. ред.)», - сказал политолог.

После того как Грузия приняла этот закон, на Западе поняли, что не могут влиять на власти в Тбилиси. И теперь глобалистам в этой стране терять нечего. С этим и связана подготовка покушения на Бидзину Иванишвили, заключил политолог.

Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что к подготовке убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили причастны бывшие высокопоставленные чиновники страны, проживающие на Украине.

А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связал подготовку этого преступления со стрельбой в Трампа и Фицо.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Грузия #покушение #глобалисты #Венгрия #Роберт Фицо #Бидзина Иванишвили #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 