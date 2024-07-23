«Искандер» уничтожил 50 иностранных инструкторов под Харьковом

Российские военные ударили ракетами комплекса «Искандер» по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из стран Запада в населенном пункте Дергачи в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». ВС РФ уничтожили 50 иностранных инструкторов.

На снятых с разведывательного дрона кадрах видно, как после точного попадания по цели происходит детонация.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.