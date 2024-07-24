ВС РФ уничтожили пункт управления и склад беспилотников врага

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления и склада беспилотников 63-й мехбригады ВСУ.

Кроме того, российские военные уничтожили низковысотный обнаружитель, РЛС подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300. Также в сводке оборонного ведомства о проведении специальной военной операции говорится о поражении живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

Отличились силы ПВО. В течение суток уничтожены две тактические ракеты «Точка-У», две корректируемые французские авиабомбы Hammer, реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS, и 61 беспилотник ВСУ.

Между тем суточные потери украинской стороны в зоне ответственности «Южной» группировки войск составили до 700 человек. Помимо живой силы, противник лишился БТР, двух бронемашин, двух британских гаубиц FH70, американской гаубицы М777, САУ «Гвоздика», британской гаубицы L119.

Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ в Красном Лимане. Ракетный удар наносился расчетом ОТРК «Искандер-М».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.