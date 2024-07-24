МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж «Змея Горыныча» показал в деле боевую эвакуационную машину

Экипаж эвакуационной машины всего три человека, в их задачу входит оперативная доставка поврежденной бронетехники к месту ремонта.
Алина Пчелинцева 2024-07-24 07:33:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина в действии. Тягач на базе танка Т-72 тащит за собой «восьмидесятку». Машина вышла из строя на линии боевого соприкосновения. И хоть Т-80 весом больше, БРЭМ это не ощущает - мощности хватает.

Принцип как и у автомобилей на дороге - подцепить тросом, зафиксировать и оттащить. Только здесь важную роль играет скорость. Экипаж всего три человека, но на подмогу из БРЭМ выходит только один - здесь нельзя толпиться и медлить.

«Поехали на эвакуацию, подъехали к машине, подцепили. Начали движение, и в тот момент подлетел дрон. Упал в сетку, сетка отпружинила, а он разорвался. Второй слой не пострадал. Все пассажиры здоровы, ничего не случилось», - рассказал замкомандира взвода гусеничных машин с позывным «Горыныч».

А сверху на крышке установлен свой талисман - Змей Горыныч. Сварили его также бойцы ремонтно-восстановительного батальона. В честь позывного замкомандира взвода. Поломка у Т-80 оказалась незначительной. Но исправить ее на месте экипаж точно бы не смог.

«Замена водяной помпы на танке Т-80. Замена произойдет в течение нескольких часов, и танк будет возвращен», - отметил командир бронетанкового взвода с позывным «Драга».

Заодно с ремонтом бойцы обновили и внешний вид танка.

«Произведена замена поврежденной динамической защиты против зарядов и осколков. Была накинута штатная маскировочная сеть против инфракрасных лучей тепловизоров, чтобы противник не смог обнаружить наш боевой танк», - перечислил заместитель командира танкового взвода.

С помощью бронированной ремонтно-эвакуационной машины сюда на «лечение» прибывают и другие танки. И также в самые быстрые сроки их возвращают обратно в строй.

#Т-80 #Рембат #БРЭМ #эвакуация #наш эксклюзив #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 