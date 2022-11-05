В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эвакуировать и вернуть в строй: кадры работы экипажей БРЭМ на Украине

20:06 05.11.2022
Боевые действия российских войск во многом зависят от слаженной работы подразделений обеспечения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Углегорске в ДНР совершено покушение на судью Верховного суда республики. Он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии. А при обстреле украинскими боевиками Горловки пострадали два мирных жителя. Сегодня город был атакован как минимум три раза. 

Тем временем, успешные боевые действия наших войск во многом зависят от слаженной работы подразделений обеспечения.

В степи мчится небольшая колонна. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина или проще БРЭМ тянет поврежденный танк. Его впереди перекрывает танк, что на ходу. За движением наблюдает с воздуха дрон разведчиков.

А это несколькими минутами ранее. Танк встал посреди дороги. После боевой работы уходил от обстрела. Вот на броне следы от осколков. На ведущее колесо намотался железный трос. Танк встал. Задача эвакуационной группы состоит в том, чтобы быстро снять гусеницу и отбуксировать боевую машину.

БРЭМ возвращается с боевого выезда. Только что эвакуировали танк, отвезли его в ремонтную зону, где сейчас будут восстанавливать поврежденную машину. Такой выезд не менее опасен, чем боевой выезд танка, потому что работать приходится в уже пристрелянной противником зоне. Эвакуировать нашу поврежденную технику.

Сейчас в степях Донбасса дожди размыли чернозем. Куски грязи на гусеницах, колесах и корпусе БРЭМа. Двигаться в такую погоду не просто. Но чтобы забрать с поля боя этот танк, экипаж машины выезжал дважды, вот почему.

«Как обычно. Обстановка накаленная. Бывает и прилетает. Ночью не получилось. Потому что это шум. Ночью не вариант светить фонариком. Противник заметит тебя, может нанести удар по тебе. Продолжили днем», - рассказал механик- водитель БРЭМ, военнослужащий ВС РФ с позывным «Можга».

В других случаях, когда поврежденная техника находится вне прямой видимости противника, ночью самые безопасные условия для работы эвакуационной группы. Артиллерия украинских боевиков менее активна – вспышки от выстрелов ее позиции демаскируют, наши в ответ быстро уничтожают гаубицы противника. У командира группы на автомате тепловизионный прицел. Это на случай встречи с диверсионно-разведывательной группой.

На разговоры много времени у бойцов эвакуационной группы нет. Поступает новая задача. У БМП в поле сбило гусеницу. Срочно надо вытаскивать и возвращать ее в бой.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Владислав Кустов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
СМИ: спецназ Косова выдвинулся к Митровице
17:47 В стране и мире
Видео
В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего клуба
17:00 В стране и мире
Район сбора эвакуируемых в Херсоне попал под ракетный удар украинских боевиков
16:19 В стране и мире
Столтенберг: НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания
19:06 В стране и мире
Видео
В Останкинской телебашне в честь 55-летия появится «Галерея звезд»
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.