Эвакуировать и вернуть в строй: кадры работы экипажей БРЭМ на Украине

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В Углегорске в ДНР совершено покушение на судью Верховного суда республики. Он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии. А при обстреле украинскими боевиками Горловки пострадали два мирных жителя. Сегодня город был атакован как минимум три раза.

Тем временем, успешные боевые действия наших войск во многом зависят от слаженной работы подразделений обеспечения.

В степи мчится небольшая колонна. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина или проще БРЭМ тянет поврежденный танк. Его впереди перекрывает танк, что на ходу. За движением наблюдает с воздуха дрон разведчиков.

А это несколькими минутами ранее. Танк встал посреди дороги. После боевой работы уходил от обстрела. Вот на броне следы от осколков. На ведущее колесо намотался железный трос. Танк встал. Задача эвакуационной группы состоит в том, чтобы быстро снять гусеницу и отбуксировать боевую машину.

БРЭМ возвращается с боевого выезда. Только что эвакуировали танк, отвезли его в ремонтную зону, где сейчас будут восстанавливать поврежденную машину. Такой выезд не менее опасен, чем боевой выезд танка, потому что работать приходится в уже пристрелянной противником зоне. Эвакуировать нашу поврежденную технику.

Сейчас в степях Донбасса дожди размыли чернозем. Куски грязи на гусеницах, колесах и корпусе БРЭМа. Двигаться в такую погоду не просто. Но чтобы забрать с поля боя этот танк, экипаж машины выезжал дважды, вот почему.

«Как обычно. Обстановка накаленная. Бывает и прилетает. Ночью не получилось. Потому что это шум. Ночью не вариант светить фонариком. Противник заметит тебя, может нанести удар по тебе. Продолжили днем», - рассказал механик- водитель БРЭМ, военнослужащий ВС РФ с позывным «Можга».

В других случаях, когда поврежденная техника находится вне прямой видимости противника, ночью самые безопасные условия для работы эвакуационной группы. Артиллерия украинских боевиков менее активна – вспышки от выстрелов ее позиции демаскируют, наши в ответ быстро уничтожают гаубицы противника. У командира группы на автомате тепловизионный прицел. Это на случай встречи с диверсионно-разведывательной группой.

На разговоры много времени у бойцов эвакуационной группы нет. Поступает новая задача. У БМП в поле сбило гусеницу. Срочно надо вытаскивать и возвращать ее в бой.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Владислав Кустов