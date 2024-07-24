Эксперт Федоров: Макрон будет тянуть с утверждением нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон будет тянуть время с назначением нового премьер-министра, но ему все же придется это сделать, чтобы окончательно не потерять умеренное большинство в Национальном собрании, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Победивший на выборах в парламент Франции блок левых партий «Новый народный фронт» выдвинул кандидата на пост премьер-министра. Это экономист, руководитель управления финансов Парижа Люси Касте. Теперь Макрон должен рассмотреть эту кандидатуру и отвергнуть ее или утвердить.

Накануне президент выступил на телевидении и сказал, что не будет рассматривать кандидатуру премьера до окончания Олимпийских игр, которые открываются уже в эту пятницу, сказал Федоров. Возможно, это не случится и до конца Паралимпийских игр.

Макрон подтвердил свою позицию, что парламентские выборы не принесли победу ни одному из блоков. Но это лукавая формула, потому что проиграл Макрон, его большинство в Национальном собрании Франции уменьшилось, говорит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Поэтому у «Нового народного фронта» есть право выдвигать своего премьер-министра как у наиболее многочисленной группы в нижней палате парламента.

«Здесь есть правовые коллизии. Думаю, Макрон будет тянуть время, смотреть, насколько эта фигура будет ему не в обузу, насколько она совместима с курсом президента, но поле для маневра у него тоже небольшое. Если он отвергнет эту кандидатуру, то надежда на формирование в Национальном собрании какого-то "здорового", умеренного большинства, которое олицетворяет Макрон, может исчезнуть», - подчеркнул Сергей Федоров.

Президент Франции принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя после парламентских выборов, на которых его центристский блок утратил явное большинство и набрал примерно такое же количество голосов, что и левый «Новый народный фронт», и правый блок Марин Ле Пен.