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Су-34 сбросили авиабомбы с УМПК на пункт дислокации ВСУ

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
2024-07-24 11:22:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным ведомства, удары наносились по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

УМПК крепится к корпусу авиационной бомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло, и бомба совершает планирующий полет к цели. Таким образом, УМПК делает свободнопадающие авиабомбы корректируемыми, что позволяет наносить удары с воздуха с более далекого расстояния и не попадать в зону действия вражеской ПВО.

На кадрах объективного контроля видны последствия ударов - на месте падения бомб происходит взрыв, в небо поднимаются клубы дыма. Получив подтверждение об уничтожении целей, Су-34 вернулись на аэродромы.

«Пробивает прочные бетонные укрытия. Поэтому противник дребезжит от страха и будет побежден», - рассказал летчик Владислав.

Минобороны уточнило, что летчики ВКС выполняют боевые задачи каждый день. Удары наносятся по живой силе и военным объектам противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #МО РФ #СВО #УМПК
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