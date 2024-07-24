Су-34 сбросили авиабомбы с УМПК на пункт дислокации ВСУ

Министерство обороны России показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным ведомства, удары наносились по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

УМПК крепится к корпусу авиационной бомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло, и бомба совершает планирующий полет к цели. Таким образом, УМПК делает свободнопадающие авиабомбы корректируемыми, что позволяет наносить удары с воздуха с более далекого расстояния и не попадать в зону действия вражеской ПВО.

На кадрах объективного контроля видны последствия ударов - на месте падения бомб происходит взрыв, в небо поднимаются клубы дыма. Получив подтверждение об уничтожении целей, Су-34 вернулись на аэродромы.

«Пробивает прочные бетонные укрытия. Поэтому противник дребезжит от страха и будет побежден», - рассказал летчик Владислав.

Минобороны уточнило, что летчики ВКС выполняют боевые задачи каждый день. Удары наносятся по живой силе и военным объектам противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.