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Расчет «Тора» показал дроны ВСУ, которые удалось уничтожить в зоне СВО

В коллекции сбитых украинских дронов ударные и разведывательные беспилотники, а также наводчики РСЗО западного производства.
2024-07-24 03:00:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Круглосуточно бойцы обеспечивают нашим наземным подразделениям надежный щит от нападения с неба.

Очередную попытку националистов удалось предотвратить расчету «Тор-М1» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». На всю работу ушли считанные минуты. От беспилотников врага остались одни обломки. В распоряжении наших бойцов уже целая коллекция вражеских дронов.

«В основном, мы сбиваем "Фурии" и "Лелеки". Есть и малоразмерные цели. От этих беспилотников мало что остается после наших ракет. Враг только поднимает дроны в небо, мы тут же их сбиваем. До переднего края они не долетают», - рассказали военнослужащие расчета «Тор-М1».

Есть среди привычных ударных и разведывательных дронов и те, уничтожение которых становится приоритетным. Они летают по ночам и наводят удары реактивных систем залпового огня производства США.

«Есть беспилотник, который корректирует работу РСЗО HIMARS. Они летают довольно высоко, от двух до трех тысяч метров. Сбив его получается предотвратить удар. Стараемся как можем», - добавили бойцы.

За охрану и оборону «Тора» отвечает мобильная огневая группа, которая действует совместно с расчетом. Пока ЗРК в работе, группа выставляет специальные антидроновые сети. Есть на их вооружении также комплексы РЭБ.

ЗРК может поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы воздушных целей: дроны, самолеты, вертолеты и даже баллистические ракеты. Основные задачи «Тора» - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

#армия #ВС РФ #бпла #ЗРК «Тор-М1» #РСЗО HIMARS
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