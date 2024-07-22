ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО HIMARS в Новопетровке

Российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по ангару с РСЗО. Помимо пусковой установки, был уничтожен боекомплект и специалисты по обслуживанию РСЗО, уточняет оборонное ведомство.

На снятых с дрона кадрах видно, как происходит детонация. Место, попавшее под удар, превратилось в огненное зарево, а густые клубы черно-серого дыма поднимаются в воздух.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.