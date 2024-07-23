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Залужный в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод

Экс-главком призвал готовиться к современным войнам нового типа.
Владимир Рубанов 2024-07-23 07:04:23
© Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в первом публичном выступлении на новой должности призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания».

Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне, сообщает «360».

Речь бывшего главкома была посвящена необходимости готовиться к следующим войнам нового типа. Их технологии сейчас обкатываются на Украине, заявил посол. По его словам, дело не столько в применении беспилотников, сколько вообще в использовании инновационных технологий для противодействия противнику.

Залужный назвал российско-украинский военный конфликт «войной переходного периода». Посол Киева в Лондоне предложил западным странам использовать Украину как полигон для испытаний новых вооружений и военных технологий.

Современные войны носят тотальный характер, заявил экс-главком. По его словам, они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Из этого Залужный делает вывод, что общество должно ради выживания дать согласие на временный отказ от некоторых свобод при «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом».

В начале июля бывший главнокомандующий ВСУ приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании.

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