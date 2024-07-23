Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении более 15 дронов ВСУ

В Севастополе отразили атаку беспилотников ВСУ, средства ПВО и подразделения РЭБ уничтожили более 15 вражеских дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», - написал Развожаев в своем Telegram.

Осколки одного из БПЛА упали на территории СНТ, поврежденным оказался один грузовой автомобиль. Части второго дрона оказались рядом с домом еще одного СНТ. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Объекты в городе не повреждены, уточнил губернатор. Атака с применением БПЛА была осуществлена в ночь на вторник 23 июля.

На прошлой неделе Развожаев также сообщал об уничтоженном в городе надводном беспилотнике противника. Ранним утром 18 июля местные жители слышали громкие звуки.