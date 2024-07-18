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Развожаев сообщил об уничтоженном в Севастополе надводном беспилотнике

Губернатор Развожаев пояснил, почему в городе были слышны громкие звуки ранним 18 июля.
Дарина Криц 2024-07-18 05:25:39
© Фото: Aleksander Lyskin Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил причину громких звуков, которые услышали местные жители.

По его словам, произошло уничтожение украинского надводного беспилотника. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе - это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», - написал Развожаев.

Вместе с этим он призвал доверять лишь официальной информации.

Этот российский город часто подвергается попыткам атаки со стороны киевского режима. Так, 1 июля над Севастополем средства ПВО сбили четыре воздушные цели.

#в стране и мире #Севастополь #Михаил Развожаев #БЭК #надводный беспилотник #уничтожение БПЛА
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