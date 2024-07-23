Саперы группировки войск «Днепр» разминируют местность в Запорожье

На Ореховском направлении специальной военной операции в Запорожской области саперы группировки войск «Днепр» ежедневно находят и обезвреживают неразорвавшиеся мины и боеприпасы натовского производства.

Националисты буквально засыпают ими населенные пункты. Чтобы не допустить жертв среди населения наши бойцы ежедневно обследуют местность. Зачастую работать приходится под прицельным огнем врага.

«Наша задача - не допустить гибели мирного населения. Поэтому работаем, разминируем, убираем, уничтожаем. Такие работы у нас проводятся практически ежедневно», - рассказал сапер с позывным «Казак».

Чаще других саперам попадаются кассетные боеприпасы производства НАТО. По различным причинам часть из них не взрывается и представляет смертельную угрозу. Тогда за дело берутся саперы.

Военнослужащие регулярно подвергаются атакам дронов-камикадзе, так как боевики ВСУ стараются не допустить разминирования местности. Стрелки прикрытия группы инженерной разведки уничтожают беспилотники.

А на Южнодонецком направлении спецоперации, где приступили к разминированию пахотных земель, активно используется тяжелая техника, такая как машина разминирования БМР-3МА «Вепрь». Созданная на базе танка Т-90 она существенно сокращает время саперов. Огромный трал приводит в действие мины и неразорвавшиеся снаряды. Их осколки не наносят вреда тяжелой броне. После прохода машины местность проверяют при помощи металлоискателей.



Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.