Саперы очистили заминированный дронами участок в Запорожской области

Саперы группировки войск «Днепр» очистили от взрывоопасных предметов район, заминированный противником при помощи дронов на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя видео с работой российских военнослужащих.

На кадрах показано, как специалисты осматривают территорию. Для обследования местности и поиска взрывных устройств военнослужащие используют миноискатели. Боеприпасы вывозят на специально отведенное пространство и подрывают.

Неразорвавшиеся боеприпасы могут детонировать в любой момент и к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте.

В описании к видео сказано, что саперы обнаружили сброшенные с дронов ВСУ противопехотные и противотанковые мины.

Командир технического взвода с позывным Ростов рассказал, что при разминировании территорий ночью саперы не используют фонари, радиостанции и другие источники звука, чтобы передвигаться тихо и незаметно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.