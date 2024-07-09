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Саперы очистили заминированный дронами участок в Запорожской области

Участок подвергся дистанционному минированию со стороны ВСУ - мины сбросили с помощью беспилотных летательных аппаратов.
2024-07-09 11:48:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Саперы группировки войск «Днепр» очистили от взрывоопасных предметов район, заминированный противником при помощи дронов на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя видео с работой российских военнослужащих.

На кадрах показано, как специалисты осматривают территорию. Для обследования местности и поиска взрывных устройств военнослужащие используют миноискатели. Боеприпасы вывозят на специально отведенное пространство и подрывают.

Неразорвавшиеся боеприпасы могут детонировать в любой момент и к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте.

В описании к видео сказано, что саперы обнаружили сброшенные с дронов ВСУ противопехотные и противотанковые мины.

Командир технического взвода с позывным Ростов рассказал, что при разминировании территорий ночью саперы не используют фонари, радиостанции и другие источники звука, чтобы передвигаться тихо и незаметно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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