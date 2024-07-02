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Байден назвал маловероятным приговор Трампу за штурм Капитолия

По словам главы государства, частичный иммунитет от юридического преследования не позволит вынести вердикт.
Глеб Владовский 2024-07-02 03:35:20
© Фото: ТРК Звезда

Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о штурме Капитолия, который произошел 6 января 2023 года, маловероятно. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден.

По его словам, американцы заслуживают ответа суда перед предстоящими выборами.

«Общественность имеет право знать ответ на вопрос о том, что произошло 6 января, до того, как будут голосовать вновь. Теперь из-за сегодняшнего решения это крайне маловероятно», - заявил президент США.

Он также отметил, что  в связи с этим, только американцы будут решать, было ли поведение Трампа незаконным.

Ранее сообщалось, что верховный суд Соединенных Штатов Америки не признал за экс-президентом США абсолютный иммунитет от юридического преследования.

#в стране и мире #сша #Трамп #Джо Байден #Капитолий
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