За Трампом признали частичный иммунитет от юридического преследования

Верховный суд Соединенных Штатов Америки не признал за бывшим президентом США Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования. Об этом следует из постановления суда.

Отмечается, что экс-президент признан неподсудным за действия, которые были совершены им в официальном качестве, но под это определение попадает не все, что вменяется ему в вину.

В постановлении говорится, что обвинения, которые относятся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, а также должностными лицами Штатов и отдельными частными сторонами, - более сложный вопрос, как и публичные высказывания экс-президента.

Дональд Трамп назвал это решение «большой победой для демократии и конституции». Он также заявил, что горд быть американцем.

Ранее директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры ТИМО РУДН Виталий Данилов заявил, что судебное разбирательство против Дональда Трампа может благоприятно сказаться на политическом рейтинге республиканского кандидата в президенты.