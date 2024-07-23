Боец с позывным «Кизляр» вынес раненых товарищей из-под обстрела в ЛНР

Боец Ельнинской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Кизляр» спас раненых товарищей на линии боевого соприкосновения. Командование отметило подвиг военнослужащего, которого наградили медалью «За отвагу».

«Кизляр» выполнял задачи в Луганской Народной Республике, где вместе с боевыми товарищами сумел занять позиции боевиков ВСУ и оказать помощь раненым бойцам своего подразделения. Кадры боя публикует Минобороны России.

«Противник открыл по нам огонь из РСЗО и танка. Увидел, что мой товарищ ранен. Без раздумий и мыслей достал его и сам получил ранение. Все остались живы. Со всеми ребятами общаюсь, все готовы идти дальше», - рассказал «Кизляр».

Военнослужащий штурмового подразделения признался, что не ожидал, что его подвиг так высоко оценят. Награду боец назвал большой честью.

Российские бойцы проявляют мужество и героизм в зоне спецоперации. Недавно сразу 16 орденов Мужества за доблесть, отвагу и самоотверженность были вручены разведчикам танкового соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Эта церемония стала беспрецедентной за всю историю подразделения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.