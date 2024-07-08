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Сразу 16 орденов Мужества вручили разведчикам 1-й танковой армии

Командир награжденных бойцов рассказал об их рейде в тыл противника.
2024-07-08 06:44:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной военной операции наградили разведчиков танкового соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России. Торжественное мероприятие прошло у линии боевого соприкосновения.

Эта церемония стала беспрецедентной за всю историю подразделения, подчеркнули в командовании армии. Выполнявшим боевые задачи разведчикам разом вручили 16 орденов Мужества за доблесть, отвагу и самоотверженность.

Награды бойцам вручил командир танкового соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Он поблагодарил военнослужащих за успешные действия, личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

«Необходимо было зайти вглубь обороны противника и уже в определенный момент должен был быть бой, парни были готовы. Но они потихоньку зашли на 700 метров в первый день, а потом дальше и дальше. Зашли в дом, забрали сначала четверых пленных, радиостанцию. Разыграли противника, на следующий день пришла смена - еще и смену забрали потом», - рассказал про один из рейдов командир танкового соединения группировки войск «Запад» с позывным «Рубин».

Командир отметил, что все награды действительно заслуженные, и выразил надежду, что для всех ребят они не последние.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #награждение #разведчики #танкисты #Орден мужества #группировка войск запад #1-я гвардейская танковая армия
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