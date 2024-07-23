Минфин США обязал держателей российских активов сообщать о них

Министерство финансов США обязало держателей российских активов по всему миру уведомить официальный Вашингтон об их наличии не позднее 2 августа 2024 года.

«Все финансовые учреждения, в которых находятся суверенные активы России и которые знают или должны знать о таких активах, обязаны предоставить уведомление о них в Управление по иностранным активам Минфина США в течение десяти дней с момента их выявления или не позднее 2 августа 2024 года», - приводит РИА Новости заявление Минфина США.

Сделать это можно через специальную форму. В ней необходимо будет указать страны и лица, в распоряжении которых активы находятся, их общую стоимость и прочие сведения.

Напомним, с начала спецоперации в странах коллективного Запада заморозили российских резервов на €300 млрд, большая часть из них находятся на территории Евросоюза. Позиция официальной Москвы заключается в том, что заморозка ее активов является прямым воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.

Накануне президент США Джо Байден делегировал главе минфина и госсекретарю часть своих полномочий, предусмотренных законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации российских замороженных активов.