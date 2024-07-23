МОК единогласно одобрил проведение первой киберспортивной Олимпиады

Международный Олимпийский Комитет (МОК) единогласно утвердил создание киберспортивной Олимпиады, первые Игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году. Информация о создании появилась на сайте комитета.

«Это действительно новая эра для МОК. С подтверждением Сессией МОК создания Олимпийских киберспортивных игр мы идем в ногу с темпами цифровой революции», - сказал президент МОК Томас Бах.

Сообщается, что комитет вовлечен в работу по линии киберспорта с 2018 года, предшествующим этапом стало проведение Олимпийской недели киберспорта в Сингапуре в 2023 году. Подобный шаг был сделан на фоне взаимодействия с молодой аудиторией и стремления привлечь внимание нынешнего цифрового поколения, уточнили в комитете.

Мероприятие подобного формата в России состоялось в Казани в феврале текущего года под названием «Игры будущего». В программе среди прочего были фиджитал-футбол, фиджитал-хоккей, битва роботов, «Мир танков», танцевальный симулятор. Всего в Играх приняли участие более 2 000 участников из 107 стран.