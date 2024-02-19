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В Казани стартуют первые в мировой истории «Игры будущего»

В программе соревнований 21 инновационная дисциплина, состязания продлятся до 3 марта.
Ян Брацкий 2024-02-19 10:56:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня в Казани стартуют первые в мировой истории «Игры будущего». В них традиционные виды спорта соединились с популярными виртуальными состязаниями. Официальная церемония открытия - 21 февраля. Сейчас проходит церемония встречи участников.

Киберспортсменов угощают национальными татарскими блюдами и размещают в гостиницах. Всего через несколько часов начнется борьба. В программе 21 инновационная дисциплина. Среди них - фиджитал-футбол,  фиджитал-хоккей, битва роботов, «Мир танков», танцевальный симулятор.

В «Играх будущего» принимают участие более 2 000 спортсменов из 107 стран. Завершится турнир 3 марта.

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