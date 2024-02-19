Сегодня в Казани стартуют первые в мировой истории «Игры будущего». В них традиционные виды спорта соединились с популярными виртуальными состязаниями. Официальная церемония открытия - 21 февраля. Сейчас проходит церемония встречи участников.

Киберспортсменов угощают национальными татарскими блюдами и размещают в гостиницах. Всего через несколько часов начнется борьба. В программе 21 инновационная дисциплина. Среди них - фиджитал-футбол, фиджитал-хоккей, битва роботов, «Мир танков», танцевальный симулятор.

В «Играх будущего» принимают участие более 2 000 спортсменов из 107 стран. Завершится турнир 3 марта.